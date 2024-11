Gaeta.it - Cina avvia misure anti-dumping contro brandy europeo: impatto sul mercato e reazioni

Facebook WhatsAppTwitter Il ministero del Commercio cinese ha reso noto l’avvio dinei confronti delimportato dall’Unione Europea, evidenziando i danni significativi che questa pratica commerciale ha provocato all’industria nazionale. A partire dal 15 novembre, laattuerà restrizioni temporanee su alcune importazioni didall’UE, in una decisione che si inserisce nel contesto dei negoziati attuali tra Pechino e Bruxelles per la rimozione dei dazi europei sulle auto elettriche made in China.Indagine suldelIl ministero del Commercio hato un’indagine nei mesi scorsi, concentrandosi sull’analisi delle pratiche direlative alimportato dall’Unione Europea. In base ai risultati, è emerso che il prodotto in questione è venduto a prezzi inferiori a quelli praticati nel, evidenziando una strategia commerciale che danneggia la produzione interna.