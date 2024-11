Atp Finals Torino 2024 Jannik Sinner tra allenamenti e match | Ancora tanto da lavoro da fare

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

da, Alessandro NizegorodcewRitmo sempre più alto, concentrazione, Fritz nel mirino.si è allenato un paio d’ore al Circolo della Stampa Sporting per preparare ildi domani sera con lo statunitense. A seguire la sessione, oltre a un buon numero di tifosi appassionati, è giunta la famiglia (padre, madre e fratello) disubito seguita dal presidente FITP Angelo Binaghi. Tra i curiosi sono spuntati anche Gipo Arbino, ex coach di Sonego e oggi allenatore di Stefano Travaglia, e Heribert Mair, primo maestro dell’altoatesino più volte ricordato dadurante le interviste. In campo il team al completo (Vagnozzi, Cahill, Badio, Panichi), con la new entry di un Social Media Manager che dalla scorsa settimana sta supportando la comunicazione del numero 1 al mondo.