Tvpertutti.it - Affari Tuoi, la siciliana Dalila ci ricasca: il finale assurdo e la coincidenza

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Archiviato ilda favola della friulana Nicole, questa volta Stefano De Martino ha giocato assieme ae sua sorella. Le due donne, molto unite nella quotidianità, hanno disputato una partita dala dir poco.Dal Friuli ad, ecco chi èAl Teatro delle Vittorie di Roma è andata in scena un'altra puntata di **. Da Lentini, in provincia di Siracusa, sono arrivati ben quattro biglietti vincenti della Lotteria Italia. Le sorellee Demelzia sono molto unite, tanto da considerarsi gemelle. “Hanno dormito insieme nel lettone fino a poco prima del matrimonio di Demelzia,” ha raccontato Stefano De Martino per sottolineare il loro forte legame.Demelzia ha un nome unico al mondo: la madre aveva deciso di chiamare la sua prima figlia come la protagonista di un romanzo che stava leggendo, ma col tempo si è dimenticata il nome esatto, e da Demelza è nato Demelzia.