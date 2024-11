Gaeta.it - William parla di Kate e non trattiene la commozione, come sta oggi la Principessa: “È stato un anno difficile”

Facebook WhatsAppTwitter Per la prima volta, il principeapre il suo cuore raccontandoha affrontato il periodo buio delle malattie dei suoi cariIl 2024 non èunsereno per il principe, e non solo per lui. La Corona britannica si è trovata ad affrontare un nemico più potente dei litigi interni, dei giornali scandalistici o di qualche documentario di Netflix in cui vengono confessate diatribe intime e grottesche.Sia re Carlo che ladel Galles, Catherine Middleton, moglie dell’erede al trono, sono stati attaccati da un nemico invisibile: il cancro. Carlo, da poco incoronato re d’Inghilterra, non è riuscito a godersi il traguardo atteso da una vita. Annunciò il suodi salute nel febbraio 2024.un brutto scherzo del destino, un mese più tardi, dopo una serie di illazioni per un improvviso allontanamento di Lady Middleton dagli eventi pubblici, anche lei fu costretta a comunicare al mondo intero di essere stata colpita da un tumore e di doversi ritirare dalle scene per dedicarsi alla sua salute.