Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 15:30

DEL 10 NOVEMBREORE 15.20 TOMMASO RENZINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SEGNALIAMO DIFATTI SOLO DELLE CODE CAUSATE DA UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TUSCOLANA E APPIAE ASI E’ CONCLUSA LA PRIMA FASE DELLA DOMENICA ECOLOGICA, IL BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE SARA’ NUOVAMENTE ATTIVO DALLE 17.30 ALLE 20.30; LE SUCCESSIVE DOMENICHE ECOLOGICHE SARANNO IN VIGORE TRA IL 1 DICEMBRE E IL 23 MARZO 2025.DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral