Ungaretti: I dubbi del poeta guerriero

I colori lividi dell'Isonzo e il calore dei versi di Giuseppe. Le pietraie del Carso, macchiate di sangue e il dolore inquieto del soldato. Quadri d’autore e liriche melanconiche di un Porto Sepolto. Anticipando l’investitura come «Città Europea della Cultura», Gorizia, nelle sale del museo «Santa Chiara», presenta la rivisitazione di un frammento della Grande guerra proponendo - con suggestiva contaminazione - i lavori di pittori moderni, il recupero di qualche pagina di storia e i tratti della biografia diche, proprio in queste terre, combatté nei ranghi dell’esercito italiano. Il filo conduttore della rassegna sta proprio nell’esperienza del soldato-: inizialmente promotore entusiasta del conflitto (anticamera del trionfo della giustizia) per convertirsi man mano verso posizioni più pacifiste.