Lapresse.it - Serie A, Monza-Lazio 0-1: Zaccagni inguaia Nesta

Ladi Baroni non si ferma più. I biancocelesti si impongono per 1-0 in casa delnel posticipo della 12/a giornata diA e agganciano momentaneamente in vetta alla classifica Napoli, Atalanta e Fiorentina in attesa del posticipo tra gli azzurri di Conte e l’Inter. Decisivo un gol dinel primo tempo che condanna ilalla sesta sconfitta stagionale che vale sempre l’ultimo posto in classifica con 8 punti. La panchina diora è davvero in bilico.Il riassunto della partitaPrimo tempo a ritmi non troppo elevati, ma nonostante questo le azioni da gol non mancano. Complici anche diversi errori da una parte e dall’altra. Lapassa in vantaggio al 36? con un gol di capitancon un destro a girare sul secondo palo che non lascia scampo all’incolpevole Turati.