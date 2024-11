Roma-Vallefoglia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la settimana giornata di andata diA1di. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, penultime in classifica, vogliono sfruttare il tifo del pubblico di casa per tornare al successo e guadagnare posizioni. Serve però una grande prestazione contro la squadra di Andrea Pistola, che va a caccia di riscatto dopo la sconfitta rimediata a Bergamo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 10 novembre al Palazzetto Dello Sport di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Smie Megabox Ondulati del Saviodella massimadel campionato italiano.TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICAA1: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATEE TV – La partitadellaA1disarà visibile inin esclusiva suballworld.