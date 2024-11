Gaeta.it - Nuove svolte nelle indagini sul delitto di Giuseppina Arena: il fratello resta al centro della repressione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il caso di, la “cantastorie” di Chivasso uccisa brutalmente due anni fa, ha preso una nuova direzione. Le inchieste, che hanno faticato a trovare un colpevole per ilavvenuto il 12 ottobre 2021, sono tornate a concentrarsi su Angelo, ilvittima. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione a Montanaro, segnando un cambiamento significativo nell’andamento delle.La notte del: i dettagli agghiaccianti, conosciuta come Giusy, era un volto noto nella comunità di Chivasso. Il giorno del suo cinquantaduesimo compleanno, la sua vita è stata stroncata da tre colpi di pistola. La vittima si trovava in un’area isolata, sotto un cavalcavia dell’Alta Velocità, dove il suo corpo è stato ritrovato accanto alla sua bicicletta.