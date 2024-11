Napoli l’interrogatorio dell’amico che ha colpito Arcangelo Correra | Che guaio ho fatto Ho capito che era vera solo quando ho visto il sangue

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Cheho combinato. Non pensavo che fosse, non avevo maiuna pistola prima. Stavamo giocando. Hotuttohoilsul corpo di. Non volevo, non volevo». Queste le parole, riportate da Repubblica, di Renato Benedetto Caiafa, il 19enne che haalla testa, 18enne di Forcella, a, uccidendolo. Caiafa, amico e parente della vittima, si è presentato spontaneamente in questura e haritrovare l’arma. Affiancata dall’avvocata Antonella Recano ha spiegato in lacrime cosa è successo. Adesso è in stato di fermo. L’arma usata è una pistola Beretta calibro 9.21 ma non sarebbe risultata di proprietà del giovane. Le indagini proseguono per approfondire al meglio la dinamica dell’omicidio. I reati ipotizzati per il giovane sono i reati di porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione.