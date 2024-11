Game-experience.it - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater esiste perché il pubblico “giovane” non conosce la serie

Konami ha rivelato i motivi che l’hanno convinta a realizzare, remake del terzo capitolo dellaideata da Hideo Kojima. Il publisher ha quindi rivelato che hanno deciso di sviluppare questa nuova versione del titolo per farre il franchise anche ad unpiù.Come segnalato da GamesRadar, nel corso di una nuova intervista presente nel numero 46 di Play, il produttore della, Noriaki Okamura, ha ammesso candidamente che molti giocatori “giovani” semplicemente non conoscono affatto.E proprio questa presa di coscienza ha spinto Konami a dare il via allo sviluppo di, cercando in questo modo di raggiungere anche la fetta dipiùe che non si è mai avvicinata allacon protagonista