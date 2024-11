Cityrumors.it - La Cina spaventa gli Usa: la flotta aerea non basta per vincere la guerra

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

Laproduce e presenta in continuazione nuovi aerei da combattimento, gli Stati Uniti fronteggiano i problemi economiciDue realtà diverse che stanno vivendo un momento completamente opposto. Da una parte gli Stati Uniti che tra esigenze di bilancio e la necessità di rinnovare e modernizzare la propria, stanno vivendo una fase di stallo. Dall’altra lache, al contrario, sta producendo a una velocità impressionante aerei da combattimento di livello avanzato e controlla unain rapida espansione. Uno scenario complicato e che rischia di intricarsi ancora di più qualora dovessero essere confermate le parole di alcuni analisti che, come riporta ilgiornale.it, sostengono che gli USA non avrebbero velivoli adeguati da un punto di vista quantitativo e qualitativo per combattere un’ipoteticacontro i cinesi.