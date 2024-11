Juventus-Torino Motta | Contento della prestazione e del risultato

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“È sempre importante giocare con grande equilibrio, abbiamo fatto un’altra buona partita, prendiamo tre punti importanti. Sonosiasia del, devo ringraziare il nostro pubblico e i giocatori. Non era facile, era la terza partita in una settimana. Ma abbiamo fatto una partita solida, meritando la vittoria”. Così Thiagoai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria per 2-0nel derby contro il. Parlando dei due giocatori che hanno trovato il gol, Weah e Yildiz, il tecnico bianconero ha aggiunto: “Possono migliorare ancora tantissimo. Oggi sono moltodel gol di Kenan ma dobbiamo insistere con lui nell’attacco dell’area di rigore, sul chiudere il secondo palo. Timothy lo fa molto bene, in fase difensiva ottima partita tutti e due”.