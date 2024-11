Bergamonews.it - Il messaggio dei tifosi al Comune: “Meglio fare cassa che trovare soluzioni, la pazienza ha un limite”

Gewiss Stadium. “con le multe chevalidee Vigili. la fede è immensa, laha un”. È inequivocabile ilapparso questa mattina (domenica 10 novembre) su uno striscione fuori dal Gewiss Stadium, solamente alcune ore prima di Atalanta-Udinese.Lo striscione è stato appesa fuori dalla Curva Sud al semaforo che dà su viale Giulio Cesare, all’intersezione con via Pietri e via del Lazzaretto. Lo striscione apparso fuori dalla Sud Isi riferiscono alla questione parcheggi durante le partite casalinghe della Dea, una spinosa situazione che ad oggi rimane irrisolta. Durante la gara di Champions League contro il Celtic lo scorso 23 ottobre gli agenti della Polizia locale di Bergamo avevano sanzionato ben 342 automobili parcheggiate sui marciapiedi e in zone di divieto di sosta nelle strade intorno allo stadio.