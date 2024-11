I giocatori del West Ham sono scontenti della decisione di Lopetegui durante il sorteggio dell’Everton

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:IlHam United ha recentemente pareggiato contro l’Everton in Premier League e l’allenatore Julenè sotto un’enorme pressione dopo il deludente inizio di stagionesua squadra.Gli Hammersattualmente 14esimo nella classifica con solo tre vittorie su 11 partite di campionato. Erano sotto pressione per vincere la partita contro l’Everton, ma nonriusciti a portare a casa tutti e tre i punti.A parte le prestazioni deludenti,è stato criticato anche per le sue sostituzioni confuse. L’allenatore spagnolo ha preso il sopravvento su Michail Antonio e Aaron Wan-Bissaka e la sua squadra ha ottenuto una vittoria. Entrambi inon erano contentisostituzione e anche i tifosi hanno faticato ad accettarla.