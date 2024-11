Metropolitanmagazine.it - Giorgio Tambellini, chi è l’ex fidanzato di Francesca De André oggi condannato: “Stava per uccidermi”

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

diDe, nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano, è statoa tre anni e tre mesi di carcere per le botte che le dava. Maltrattamenti e lesioni aggravate sono i due reati riconosciuti dai giudici. In un’intervista a Repubblica lei dicedi aver «visto che la giustizia esiste. D’altro canto nessun risarcimento può essere congruo rispetto alle sofferenze e al malessere vissuto. Io non confido più negli esseri umani e nella loro morale. Certe persone non cambiano, ma quantomeno le donne possono incutere un po’ di timore visto che giustizia può essere fatta. Sì, bisogna sempre denunciare».La storia traDe, iniziata a Milano nel 2019 e proseguita sotto le telecamere di Mediaset nella casa Grande Fratello, si è poco a poco trasformata in un incubo di violenze e maltrattamenti.