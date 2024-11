Calciomercato.it - Derby da dimenticare per il Torino: contestazione e danni all’Allianz Stadium

I tifosi granata hanno sfogato tutta la loro rabbia per il match perso nella stracittadina contro i cugini della Juventus e gli ultimi risultati negativi della squadra di VanoliIlperde la sesta partita delle ultime sette in campionato: crisi senza fine e malcontento dei tifosi, che sfocia nell’ennesimaalla squadra e al patron Cairo.I giocatori delsotto la curva (LaPresse) – Calciomercato.itI granata fanno il solletico alla Juventus ed escono confitti anche neldell’Allianz. Bastano un gol per tempo ai bianconeri: apre Weah, chiude i conti nel finale Yildiz sull’assist del subentrante Conceicao. Per l’undici di Vanoli è notte fonda e i supporters del ‘Toro’ manifestano tutto il loro malcontento a fine partita. Linetty e compagni al fischio finale dell’arbitro Sozza si avvicinano al settore ospiti e parte la durada parte della curva granata.