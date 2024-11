Lapresse.it - Bologna, Salvini: “Chiudere centri sociali occupati abusivamente dai comunisti”

“Zecche rosse,delinquenti, criminali dal centro sociale, non lo so definiteli come volete ma quello che abbiamo visto ieri ae Milano è qualcosa di indegno, di vergognoso, che non si deve più ripetere”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo, in un video pubblicato sui suoi canali social. “La caccia al poliziotto dei delinquenti rossi a, la caccia all’ebreo dei delinquenti rossi a Milano sono scene vergognose per il 2024.dai, che sono ritrovi di criminali – ha detto ancora-. Questo dobbiamo fare, perché un conto è manifestare, altro conto è prendere a sassate i poliziotti o dare la caccia all’ebreo. Nel mio Paese, nell’Italia libera e democratica del 2024, queste scene non si possono più vedere”.