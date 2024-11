Bergamonews.it - Bellanova un treno in corsa, Kossounou sicurezza. Le parate di Carnesecchi pesano

Atalanta-Udinese 2-1, le pagelle7 – Almeno tredeterminanti per tenere in piedi il risultato. Sorpreso sul gol, ma Kamara ha troppa libertà per calciare.7 – Soffre un po’ prima del passaggio a quattro, quando da braccetto è chiamato a staccarsi sul centrocampista. Poi è più sicuro, sfiora anche il gol e la sua aggressione sempre alta neutralizza gli attaccanti friulani.Hien 5.5 – Lontano parente di quello visto a Napoli e Stoccarda, Davis lo anticipa sempre costringendolo a inseguire. In affanno per un’ora prima della tranquillità.Djimsiti 6 – Fuori per un infortunio alla caviglia che preoccupa.(24’ Ederson 6 – Incerto sul gol, ma nel secondo tempo è tra quelli che avvia il cambio di passo adattandosi quasi a regista sulla linea dei difensori.Zappacosta 5 – L’infortunio al polpaccio mette fine anticipata ad una partita in cui tutto ciò che poteva andargli storto gli è effettivamente andato storto.