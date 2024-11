Oasport.it - Basket: Milano si salva contro Venezia, Trapani, Brescia e Treviso firmano vittorie importanti in Serie A

Pomeriggio vibrante inA: il settimo turno vede in scena davvero tante partite di profilo, soprattutto unache gira sul filo del brivido. Andiamo a vedere quanto accaduto nel corso di ore davvero intense sui parquet tricolori.EA7 EMPORIO ARMANI-UMANA REYER79-78Era la sfida più attesa, se non altro per prestigio al netto delle situazioni di classifica, e se la prendesul filo di lana. Olimpia che va a quota 10 in classifica, mentre la Reyer resta ferma a 6 dopo aver rimesso in piedi un inizio di A da tre perse di fila. Eppure l’EA7 rischia sostanzialmente di perderla dopo aver avuto 20 punti di vantaggio nel terzo quarto, dopo una performance d’altissima classe di Dimitrijevic (17 punti per lui con 10 assist, 16 per Bolmaro e LeDay). Le guide della rimontana dal -19 a ultimo periodo iniziato sono Simms, McGruder, Parks e Lobito Fernandez, passato in pochi mesi dall’aver chiuso colad orchestrare qualcosa di clamoroso al Forum.