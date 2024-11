Gaeta.it - Un investimento da mezzo miliardo per il rinnovamento dell’Ospedale Maggiore di Bologna

Un piano da 500 milioni di euro, con 52 milioni già stanziati dalla Regione, segna l'inizio di una nuova era per l'Ospedaledi. Raffaele Donini, assessore alla sanità e candidato alle regionali per il Partito Democratico, ha presentato il progetto. Questa iniziativa prevede non solo una ristrutturazione intensa, ma segna un passo significativo verso un sistema sanitario pubblico più efficiente e moderno in Emilia-Romagna.La ristrutturazioneIl progetto di ristrutturazionedisi sviluppa attraverso una serie di interventi che comprendono demolizioni, costruzioni nuove e la riconversione di alcuni edifici esistenti. Il piano si propone di completare la trasformazionenei prossimi anni, con l'obiettivo di adeguare gli spazi non solo per la degenza e la chirurgia ma anche per la logistica e la viabilità.