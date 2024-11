Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-11-2024 ore 10:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio anche una scala telefonata Tra zielinski il presidente non più perseguibile per l’assalto a Capitol il neo presidente eletto prepara la squadra su si può anche guidare allo staff alla Casa Bianca e repubblicani conquistano il Senato è forte la camera come da prassi del dipartimento di giustizia stop al processo su Capitol Hill 10 italiani tifosi del Maccabi Tel Aviv e sono rimasti feriti dopo essere stati aggrediti ad Amsterdam dal termine della partita di calcio tra Ajax Maccabi vintage Decathlon di casa 5 a 0 la polizia protette scordato i sostenitori israeliani hanno rotto 57 le persone arrestate secondo quanto riferito gli scontri sono scoppiati nonostante il divieto di una manifestazione filopalestinese in posta dal sindaco di Amsterdam al tema che aveva temuto che gli sarebbero scoppiati tra manifestanti e sostenitori del club di calcio israeliano secondo la polizia di Amsterdam tutti i tifosi israeliani ricoverati in ospedale sono stati dimessi lo riporta il Times of Israel il Ministero degli Esteri italiano ha dichiarato di avere una lista di circa 10 trilioni che non hanno ancora preso contatto con loro dopo gli attacchi di Amsterdam di ieri sera lo riporta sempre il Times of Israel e sottolineando che Il ministero italiano le persone presenti nell’elenco non sono considerate scomparse ipotizzando che loro telefonini potrebbero essere stati rubati o rotti durante l’aggressione lo stesso Ministero avere un App che continuano gli sforzi per contattarli e che l’elenco non è completo e potrebbe ancora cambiare il tribunale di Palermo al condannato a 7 anni di carcere 4 dei tre ragazzi accusati dello stupro di gruppo 19 anni violentata nel luglio del 2023 un quinto imputato ha avuto 6 anni e 4 mesi il testo 4 anni 8 mesi a denunciare i carabinieri gli abusi ripresi dal Maggiore degli imputati col cellulare è stata la vittoria per Oropa credo che ci sono molte sfide più o meno sappiamo cosa dobbiamo fare la domanda è se vogliamo dargli strumenti degli Stati membri è una questione delle risorse la questione che va affrontato Questo è il vero dibattito non so se arriverà a soluzioni concrete ma è l’elemento centrale su cui intendo concentrarmi l’ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni al Summit informale Consiglio Europeo a Budapest chiudiamo con lo sport teriale Ciampoli finisce 1 a 1 per i salentini un punto e tanto da recriminare sblocca il risultato per le griglie al trentatreesimo pareggia Pierotti settantasettesimo giallorossi ancora in posizione critica per la salvezza Genoa com’era finita 1 1 oggi il derby della Mole domenica è super match Inter Napoli vela racconteremo buon proseguimento di Ascoli In collaborazione con Agenzia Italia Stampa