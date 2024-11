Lanazione.it - Scudi di San Martino, la cerimonia a Palazzo Vecchio. Premiato l'altruismo

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 9 novembre 2024 – Stamani nel Slaone dei Cinquecento disi è tenuta la 41esima edizione degli “di San”. Un riconoscimento che ogni anno premia gli atti die generosità che vengono segnalati da tutta Italia e dai Paesi esteri.di San, ladi premiazione acon lo scudo di argento anche il vigile del fuoco esperto Ivano Ghidoni, proveniente dal Comando dei Vigili del fuoco di Milano, che il data 2 gennaio 2024, libero dal servizio, è intervenuto in un incidente stradale, dove un’autovettura con a bordo 3 persone è uscita dalla sede stradale terminando la corsa dopo un volo di circa 60 metri nelle acque del lago di Como nei pressi dell'abbazia di Piona rimanendo capovolta. Ghidoni si è tuffato e raggiunta l’autovettura con molte difficoltà e in apnea, è riuscito ad aprire le portiere dell’auto e a raggiungere gli occupanti che erano privi di conoscenza e in arresto cardio polmonare.