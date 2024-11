Secoloditalia.it - “Quella meteora a destra”: la scommessa di Futuro e libertà e la parabola finiana viste da Carmelo Briguglio

Libro accattivante e “ruffiano”, denso di riflessioni mai scontate e di interrogativi pregnanti a oltre dieci anni dal “fattaccio”, la nascita e la scomparsa quasi fulminea di. Un periodo sufficiente per leggerestagione controversa a distanza di sicurezza da risentimenti postumi, intenti apologetici, interpretazioni vittimistiche e anguste accuse di tradimento, che ancora lambiscono il racconto dell’ultima stagione. “. Fini contro Fini: il caso dial tempo di Giorgia” (edizioni Kimerik. 2024) di, siciliano di carne e di mare, giornalista colto e politico di vecchia scuola, colma un deficit di scrittura sulla breve, appena tre anni, e per molti versi fallimentare esperienza politica voluta, interpretata e sepolta dal fondatore di An.