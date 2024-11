Oasport.it - Pattinaggio artistico: Metelkina Berulava superano Miura-Kihara nelle coppie all’NHK Trophy

Blitz di Anastasiia-Lukain terra giapponese. La coppia georgiana ha infatti vinto la prova delle, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di, superando in volata i giapponesi Riku Mira-Ryuichi, scivolati dal primo al secondo posto. Un risultato significativo, in quanto conferma il grande, precarissimo, equilibrio che sta caratterizzando la specialità in questa stagione. Il binomio europeo, già apparso in forma in occasione del corto, ha confezionato un free limitando al massimo le sbavature, ottenendo tutti livelli 4 negli elementi a chiamata (sollevamenti, spirale e twist) ben comportandosialtre difficoltà. Ad eccezione infatti dell’ambiziosa sequenza triplo salchow/doppio axel/doppio axel/, eseguita con qualche patema, il team ha rubato l’occhio nel resto del layout, proponendo anche due lanciati solidi (triplo rittberger e triplo flip) e un riscontro nei components rilevante, tanto da raccogliere 142.