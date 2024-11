Lapresse.it - Molise, scossa di terremoto a Campobasso

Unadiè stata registrata inall’una e 51 minuti del 9 novembre, con epicentro tra i comuni di Montecilfone e Casacalenda, in provincia di. La magnitudo secondo i dati dell’Invg è di 4.0, la profondità di 18 chilometri.Laè stata avvertita distintamente, anche se è durata pochi secondi, dalle popolazioni di una fascia estesa del territorio, tra cui anche il comune di Termoli. Grande paura tra i cittadini, nei quali è ancora vivo il ricordo del sisma del 14 e 16 agosto 2018, con lapiù importante di magnitudo 5. Potrebbe trattarsi, ma è solo una ipotesi rilanciata in queste ore sul web in attesa di conferma da parte degli esperti, della stessa faglia che è tornata d attivarsi.Alcune persone sono uscite di casa nei comuni di Montecilfone, Casacalenda e Larino.