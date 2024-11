Quotidiano.net - Mattarella in Cina. “Piena sintonia con Pechino. Ora fermi l’aggressione di Putin”

Roma, 9 novembre 2024 – Di viaggi internazionali il capo dello Stato ne fa, come è ovvio, molti. Quello che rende particolarmente importante la visita ufficiale di questi giorni è sia la destinazione, la, che il momento: la fase di sospensione in attesa di capire cosa farà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Appare chiara l’intenzione didi coinvolgerenella ricerca di un nuovo equilibrio sui due fronti resi più nevralgici dall’incognita Donald: la guerra, specie quella in Ucraina, e i dazi. Come “fanno gli amici”, è schietto: “Laè uno dei protagonisti fondamentali della vita internazionale”. Per questo motivo “deve far uso della sua grande autorevolezza adoperandosi per porre termine alla brutale aggressione russa all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Ucraina per arrivare a una pace giusta”.