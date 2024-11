Napolipiu.com - Manna punta Itakura per la difesa del Napoli: il giapponese in pole per Conte

Il nuovo ds azzurro lavora sul mercato per rinforzare il reparto arretrato secondo le indicazioni del tecnico salentinoIlguarda già al futuro e il direttore sportivo Giovanniè al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno. Secondo quanto rivelato da Marcorio, caporedattore di Tuttomercatoweb, il club azzurro ha individuato in Kodel Borussia Mönchengladbach il profilo ideale per rinforzare la.La strategia del dsè chiara: regalare ad Antonioun difensore pronto per fare il salto di qualità. Il centrale, attualmente in forza al club tedesco, rappresenta una delle prime scelte per il nuovo corso azzurro.Le strategie di mercatoCome riportato dario, la dirigenza partenopea sta sondando diversi profili. Non solo: il club guarda con interesse anche al mercato della Premier League, campionato da sempre fonte di talenti per le big europee.