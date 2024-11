Ilrestodelcarlino.it - Luca Teodori candidato elezioni Emilia Romagna: i nomi della lista a Bologna

, 9 novembre 2024 - “Per chi pensa che centrodestra e centrosinistra siano la stessa cosa e non si riconosce in nessuna delle due parti, ecco laLealtà, Coerenza, Verità”. Si presenta al caffè Masini 1952 di via Marconi lacivica a sostegno dicome prossimo presidenteRegione. Unanata pochi mesi fra, tra maggio e giugno, che punta soprattutto sulla differenziazione rispetto alla ‘classica’ polarizzazione partitica e su alcuni temi particolarmente discussi negli ultimi anni: nessun obbligo vaccinale, tutela dalle reti 5G, contrasto al ‘dominio’ dell’Unione Europea eNato, sovranità monetaria rispetto alla finanza, progetto di una moneta regionale, e ancora sanità, ecoa, agricoltura. “Cambiare è indispensabile”, questo lo slogan del movimento che sostiene la candidatura per viale Aldo Moro di, aspirante presidente.