L'agguato contro gli israeliani. Tifosi massacrati ad Amsterdam: "Come nella Notte dei Cristalli"

Caccia all’ebreo dopo Ajax-Maccabi di Europa League, partita giudicata non a rischio vista la forte presenza ebraica tra idei lancieri. Errore. Il calcio fa da sfondo a un copione osceno., la patria di Anna Frank, si sveglia con un pogrom sulla coscienza.tra giovedì e venerdì gruppi di giovani musulmani in versione pro Pal – da 15 a 30 a seconda dei casi, a quanto pare mobilitatisi via Telegram – assaltano i fan ospiti. Li accerchiano non in quanto supporter del Maccabi, ma in quanto ebrei. Antisemitismo in purezza. "Un’imboscata fuori dalla metro con mazze e coltelli", denunciano le vittime dopo colpi, insulti e persino tuffi nei canali per evitare il peggio. Le ronde anti-ebraiche, movimentate velocemente da gruppi di taxisti conniventi, colpiscono, umiliano, si dividono e si riformano.