Decisione importante della Fis dopo la morte di Matilde Lorenzi | obbligatori gli airbag per discesa e superG

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

La tragicasciatriceha riacceso i riflettori sulla sicurezza nel mondo degli sci e la Federazione internazionale di sci (FIS) ha preso unamolto: glisarannoper tutti gli atleti che competeranno nelle discipline di velocità di sci alpino nella stagione 2024/25.per le discipline velociIl Consiglio Fis, durante una riunione in videoconferenza, ha annunciato l’età dell’utilizzo degli, che finora erano facoltativi o consigliati, per gli atleti impegnati nelle discipline veloci, nellae nel. La National Ski Association potrà concedere delle deroghe solo se glinon si adattino all’atleta o se ne limitano i movimenti e quindi la sicurezza.Come ha spiegato Michel Vion, Segretario generaleFIS, la sicurezza per gli atleti viene prima di tutto e non è negoziabile.