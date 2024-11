Gaeta.it - Crisi nei settori di pesca: pescatori del Friuli Venezia Giulia denuncianno un’emergenza economica

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le preoccupazioni espresse daitori delsi intensificano in risposta alla manifestazione di protesta avviata dai loro colleghi veneti. Achille Ghenda, responsabile del settoredi FedAgriFVG, e Marino Regeni, presidente del Consorzio Gestione Molluschi di Monfalcone , affermano che l’intero comparto dellasta affrontando un momento critico, ad alto rischio per l’economia locale. Da anni, la diminuzione delle risorse ittiche ha aggravato una situazione già delicata, generando una profonda.Situazione critica dellanelDa oltre un decennio, le vongole della specie Chamelea gallina non possono più esserete nel litorale friulano a causa della loro scomparsa. Ghenda sottolinea che, da quando nel 2013 sono iniziati i tentativi di ripopolamento e moltiplicazione, i risultati sono stati deludenti.