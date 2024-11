Gaeta.it - Concorso Oleum Nostrum 2024: Opportunità per gli Oli Extravergine d’Oliva di Pistoia e Prato

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, organizzato dalla Camera di Commercio di, ha aperto ufficialmente le iscrizioni per i produttori di olio. Con scadenza fissata per il 16 dicembre, questa ventunesima edizione mira a mettere in luce le caratteristiche distintive e la qualità degli oli prodotti nelle province di. Un’occasione di particolare importanza per promuovere una delle eccellenze enogastronomiche tipiche di una regione ricca di tradizioni culinarie.Tempistiche e modalità di partecipazioneLe iscrizioni sono aperte fino al 16 dicembre, offrendo ai produttori locali la possibilità di iscriversi gratuitamente al. A partire dal 2 gennaio 2025, sarà possibile consegnare i campioni di olio presso le sedi della Camera di Commercio situate a