Gaeta.it - Cerveteri: oggi appuntamento culturale con Romana Petri alla Biblioteca “Nilde Iotti”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un eventodi spessore si svolgerà, sabato 9 novembre, alle ore 18 presso lacomunale “” di. La scrittrice, riconosciuta per i suoi numerosi successi e premi letterari, sarà protagonista di un incontro dedicatopresentazione del suo nuovo libro. In occasione di questo evento,non solo discuterà la sua opera, ma offrirà anche uno spaccato della sua carriera e delle influenze che hanno guidato il suo percorso artistico.Un’opera ispirata ai luoghi della culturaIl libro presentato da, intitolato “Rifugio per altri tempi. Ispirati dai luoghi della cultura”, è un’opera che esplora le dieci biblioteche del Sistemario Ceretano Sabatino attraverso le sguardi di dieci scrittori.