Castelfidardo "Sfida salvezza da vincere"

Ilci ha preso gusto. Due vittorie in tre giorni tra campionato e Coppa Italia, sette gol realizzati e solo uno subito e domani per i biancoverdi altra partita casalinga, stavolta in campionato. Uno scontrocontro il Notaresco, con le due formazioni distanti solo un punto, con il(14° con 9 punti assieme a Recanatese e Civitanovese) a inseguire il team abruzzese (13° da solo). "Un avversario che ha attraversato le nostre stesse difficoltà - riflette il mediano dei fidardensi, Matteo Baldini, classe 1998 -. Il Notaresco è una squadra molto ostica e quindi dovremo mostrare il nostro lato migliore per portare a casa la vittoria. Massima grinta perché i punti in palio valgono doppio". Anche il Notaresco, come il, è reduce da una vittoria. Gli abruzzesi l’hanno colta di misura, in casa, contro il Roma City.