Thesocialpost.it - Bologna, scontri tra polizia e collettivi: volevano raggiungere il corteo di Casapound

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Tensioni e conflitti nel centro di, come ampiamente previsto: si sta svolgendo una manifestazione di estrema destra – con i gruppi die Rete dei Patrioti – a pochi passi dalla stazione, a meno di una settimana dalle elezioni regionali. Contemporaneamente, dalla piazza del Nettuno si è avviata una contromanifestazione organizzata daiantifascisti. Questi ultimi sono stati coinvolti incon lasulla scalinata del Pincio, dopo aver cercato di eludere il blocco delle forze dell’ordine su via Indipendenza, nel tentativo di evitare un incontro tra i due cortei. Nel frattempo, ildell’estrema destra è stato bloccato dalle autorità in via Boldrini.Leggi anche: Mosca dopo l’elezione di Trump lancia la grande offensiva. Il Cremlino: “Soluzione al conflitto non facile”L’intera situazione si svolge in un raggio di poche centinaia di metri nel centro di