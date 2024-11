Lanazione.it - Affitti turistici 965 b&b: "Sul litorale sono ben 244"

Ad oggi, le locazioni turistiche presenti a Pisa965. La maggior concentrazione si registra sul, che conta 244 strutture, seguito dalla zona della stazione con 144, da Cisanello con 147, da Porta a Lucca con 96 e da altre zone della città, che ospitano tra le 50 e le 100 strutture. A fornire i dati è stato l’assessore al Turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, in risposta a un’interrogazione del consigliere di Sinistra Unita, Luigi Sofia, elencando i numeri delle strutture presenti sul territorio. "Questi numeri – ha precisato l’assessore – indicano una situazione in divenire, poiché le attività non sempre riportano il codice di avviamento postale". Il cosiddetto "Cin", che dovrà essere effettuato tramite il portale del Ministero del Turismo, accedendo con Spid o carta d’identità elettronica del titolare o del legale rappresentante della struttura, consentirà una mappatura reale dei b&b presenti sul territorio.