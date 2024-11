Lortica.it - Acqua e vita: il ruolo essenziale dell’acqua nel corpo umano

L’per la: ilè composto per circa il 60% dinegli uomini e il 55% nelle donne. Senzae senza sole, non ci sarebbesu questa Terra. Questi due elementi, quindi, sono intrecciati in modo profondo con l’esistenza stessa dell’uomo. Ma cosa significa davvero essere fatti in gran parte d’? E perché sentiamo la necessità di bere?Mi sono sempre chiesto perché sia necessario bere e perché il nostroespella continuamente liquidi. La mia riflessione mi ha portato a una conclusione: siamo come vecchie batterie a elettrolisi, il cui funzionamento richiedeper generare energia. La nostra alimentazione e ogni nostra manifestazionele – muoversi, pensare, agire – dipendono da questa “elettrolisi” interna, che si svolge all’interno del nostro organismo.