Xmas Collection 2024 | tutti i prodotti natalizi firmati Inter

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

è una selezione esclusiva di articoli pensati per portare la magia del Natale nelle case dei tifosi nerazzurri. Tra idisponibili, spiccano una felpaa, due berretti invernali, calze a tema, un comodo pigiama e una tuta perfetta per i momenti di relax, oltre a una graziosa tutina da neonato per i più piccoli. Non mancano, inoltre, gli articoli per arredare la casa con stile: una tazza personalizzata, ideale per la pausa caffè, e un set di pallinee per decorare l’albero di Natale in puro spiritoista.: da oggi parte la vendita onlineA partire da oggi, i tifosi potranno acquistare questidirettamente online, tramite il sito ufficiale del club e il brand store di Amazon, ma anche negliStore di Milano, che si trovano in Galleria Passarella, San Siro e Castello.