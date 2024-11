Tuttivip.it - “Tommaso finisce malissimo”. Grande Fratello, caos dopo la Spagna: “Rischia l’eliminazione”

Leggi l'articolo completo su Tuttivip.it

In un episodio recente del Gran Hermano, il reality show spagnolo, l’italianoFranchi è stato ospitato nella speranza che la sua presenza potesse avvicinarlo a Maica Benedicto, concorrente del programma. Tuttavia, l’idraulico toscano ha sorpreso tutti rifiutando le attenzioni della bella spagnola, provocando una reazione emotiva inaspettata: “Maica, delusa e in lacrime, ha accusato il gieffino di essere un ‘cucaracho travestito da bravo ragazzo'”.Il conduttore del programma, Jorge Javier Vázquez, ha dato il via alla puntata con un’introduzione teatrale, commentando il rifiuto di Franchi: “Lui ha buttato tutto nel fango, lui non la voleva! Dramma.parleremo con Maica e anche con lui e scopriremo tutto. Sapremo come mai lui è passato dall’essere un principe a un cucaracho”. A rendere ancora più teatrale il momento, sullo schermo è apparso un fotomontaggio che ritraevacome un principe azzurro, che poi si trasformava in uno scarafaggio, accompagnato dal commento ironico del conduttore: “Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho”.