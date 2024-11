Quotidiano.net - Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, Netanyahu: “Spaventoso”. Yohav Gallant rivela: “Volevo il cessate il fuoco”

Roma, 8 novembre 2024 – Notte di violenza ad, dove una decina di cittadini, accorsi per il match Ajax-Maccabi Tel Aviv, sono statida un gruppo diavversari filo-palestinesi. A riportarlo sono i media, che riferiscono di fonti del ministero degli Esteri. Benjaminha ordinato “l'invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini”, si legge in un comunicato del suo ufficio, che riporta che il premier considera “l'incidentecon la massima serietà”. La polizia di, che aveva assicurato di essere “vigile” in vista dell’incontro sportivo, ha dichiarato di aver effettuato un totale di 57 arresti durante la giornata. Nella notte, Israel Katz ha prestato giuramento come nuovo ministro della Difesa di Israele, a seguito del licenziamento di: da quest’ultimo sono emersi ulteriori retroscena circa il suo allontanamento dall’incarico.