Lettera43.it - Stellantis, nuovo stop alla produzione a Mirafiori: si ripartirà nel 2025

Prima è stato maggio, poi lasi è fermata anche a settembre, ottobre e novembre. A poche settimane dall’arrivo di dicembre,ha però comunicato che le attività all’interno dell’impianto di, a Torino, non ripartiranno neanche questa cosa. La società guidata dal ceo Carlos Tavares ha prorogato lofino a fine anno. Per tutto dicembre le macchine della storica fabbrica, dove si assembla la 500 elettrica, resteranno ferme. Come spiegato da Milano Finanza, che cita due fonti interne, l’attività dovrebbe riprendere dopo l’Epifania. Resta caldo il tema della scarsa domanda dei veicoli elettrici, soprattutto a causa dei costi più alti e della concorrenza delle autovetture provenienti dCina.è alle prese con un eccesso di scorte negli Usa, secondo alcune indiscrezioni mai smentite.