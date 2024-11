Gaeta.it - Riapre la Fontana delle Conchiglie a Terracina, completata la manutenzione straordinaria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Piazza della Repubblica aè tornata a deliziare cittadini e turisti grazie ai suoi rinomati giochi d’acqua e luci colorate. Con le ultime fasi di intervento manutentivo praticamente ultimate, il Comune ha comunicato i dettaglioperazioni effettuate per ripristinare questo simbolo della città nel pieno della sua bellezza. Questo restauro rappresenta un importante passo per la valorizzazione del patrimonio urbano e il miglioramento del servizio offerto a chi frequenta questa zona.Dettagli del restauro dellaIl recente intervento ha visto una rimozione totale del fondo ammalorato, un’operazione necessaria per garantire la funzionalità dell’opera. Il restauro ha incluso la riparazione dei danni causati dal tempo e, successivamente, è stata effettuata un’impermeabilizzazione con un fondo specifico antifungine per prevenire la formazione di alghe.