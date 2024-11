Mafia Diaco omaggia Falcone e Borsellino e guardando dritto in camera dice | Totò Riina uomo schifoso

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Non abbiamo paura di voi”. Così Pierluigiha concluso la ‘lezione’ antisulla storia di Giovannie Paolo, che ha proposto oggi nel suo ‘Bellama” su Rai2. Una pagina di televisione molto intensa, che ha coinvolto profondamente i ragazzi in studio e che ha emozionato fino alle lacrime lo stesso. Ricordando l’attentato mafioso fallito ai danni di Maurizio Costanzo,inha detto che la bomba di via Fauro era stata voluta da “”.è stato accompagnato in studio da Salvo Sottile, che ancora solo 19enne raccontò da Palermo per il Tg5 le stragi di Capaci e Via D’Amelio. Sottile, che stasera nella trasmissione ‘FarWest’ su Rai3 tornerà proprio su quegli attentati, ha anticipato una notizia: “Stasera – ha detto il giornalista – seguiremo una pista nuova, cercheremo di capire quali fili aveva toccato, tanto da spingere laa decidere di accelerare la strage di via D’Amelio, avvenuta 57 giorni dopo quella di Capaci.