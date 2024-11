Lanazione.it - Lo schermo dell'Arte: immagini in movimento al Cinema La Compagnia

Firenze, 8 novembre 2024 - Proiettarsi verso il futuro. Attraverso linguaggi innovativi e sperimentali, che indagano le trasformazioni del mondo alla luce del legame profondo e osmotico traincontemporanea. "Lo" è un bambino ormai arrivato alle sogliea maggiore età, ma che non vuole smettere di crescere, sotto la guida maternaa direttrice Silvia Lucchesi: la diciassettesima edizione - in programma dal 13 al 17 novembre alLae in streaming su My Movies One - si inserisce a pieno titolo nel percorso dei 50 giorni dia Firenze presentando un prre de roi di anteprime mondiali, europee e nazionali, focus speciali, ed incontri con autori, curatori e artisti. Un festival itinerante che quest'anno coinvolge anche Palazzo Strozzi, NYU Florence, Accademia di Belle Arti e Palazzo Gucci - main sponsora manifestazione- con novità e sorprese sin dall'opening night: in prima mondiale, ecco "Edge of Life", live performance di John Menick in dialogo con un computer senziente sull'immortalità digitale, e "Ernest Cole: Lost and Found", il tributo del regista candidato all'Oscar Raoul Peck al fotografo sudafricano che per primo denunciò gli orrori'apartheid.