Linkiesta.it - La versione di Gunter ci porta alla scoperta delle chicche enologiche del continente

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Edoardo Ligabue è un viaggiatore instancabile originario di Sassuolo, che a 36 anni ha deciso di cambiare vita, e di passare dcura dell’azienda ceramica di famiglia a una professione meno sicura ma molto più intensa e appagante, che loa girovagare per il mondoricerca di vini introvabili da imre e commercializzare in Italia. Il suo progetto si chiama Ladied è il primo e-commerce di vino che raccoglie etichette particolari, rare, pregiate e con una tiratura limitata, provenienti da cantine sconosciute o da regioni vinicole emergenti in diversi luoghi del mondo. Chi compra può pescare a mano libera oppure affidarsi, con un abbonamento che ci permetterà di scoprire di volta in volta unache il fondatore ha cercato e selezionato per noi. La suggestione del sito e del racconto sono poetiche, e la cura con cui la narrazione vieneta avanti cela l’innata passione di Ligabue, vero motore immobile che guida tutta l’operazione.