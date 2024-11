Tvpertutti.it - La Talpa, ex concorrente: sabotaggi autori e motivo flop di questa edizione

Leggi l'articolo completo su Tvpertutti.it

Martedì 5 novembre 2024 hanno aperto i battenti della nuovade La, programma condotto da Diletta Leotta, e che si è rivelato essere decisamente diverso rispetto alle precedenti edizioni. Questo, se da un lato ha lo scopo di offrire ai telespettatori un contenuto differente, dall'altro ha generato anche una certa delusione. Un exdell'numero 3 del reality show, Franco Trentalance, ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha posto l'accento sulle differenze tra le vecchie edizioni enuova, ma non solo. Il protagonista, che durante la sua esperienza svolgeva proprio il ruolo di, ha svelato dei retroscena sulla trasmissione, portando alla luce il ruolo deglie le loro ingerenze, specie nell'indicare al sabotatore come far andare male le prove.