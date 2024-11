Movieplayer.it - James Van Der Beek, la star di Dawson's Creek sulla malattia: "Ne ho parlato per sensibilizzare le persone"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

L'attore è stato intervistato dal magazine People e ha spiegato il motivo che l'ha portato a condividere il proprio stato di salute. In una nuova intervista pubblicata oggi da People,Van Derha spiegato di aver reso pubblica la propria diagnosi nella speranza dilesu questa, sempre più comune fra leal di sotto dei 55 anni. Dopo la circolazione anticipata della notizia, l'attore è tornato ad approfondire l'argomento. Conosciuto in tutto il mondo per aver interpretatoLeery, il protagonista della serie tv a cavallo tra gli anni '90 e 2000,'sVan Dersi è soffermato sul percorso di elaborazione della notizia che gli ha cambiato la vita nelle ultime .