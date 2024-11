Ilfogliettone.it - Giorgia Meloni e la doppia sfida: navigare tra l’amicizia con Musk e le aspettative degli alleati europei

Il quinto Vertice della Comunità Politica Europea, tenutosi a Budapest, ha attirato l'attenzione internazionale non solo per le questioni politiche in discussione, ma anche per le dinamiche personali tra i leader presenti. In un contesto già teso, il neo presidente elettoStati Uniti, Donald Trump, è stato il "convitato di pietra", con le sue posizioni sui dazi e sulla guerra in Ucraina che hanno sollevato preoccupazioni tra i partecipanti. La situazione è stata ulteriormente complicata dall'uscita provocatoria di Elon, il fondatore di Tesla e proprietario di X, che ha twittato in tedesco "Olaf ist ein narr", riferendosi al cancelliere tedesco Olaf Scholz, il quale ha saltato l'incontro a causa di una crisi politica interna.La provocazione diIl tweet diha suscitato scalpore, poiché Scholz stava affrontando una grave crisi politica a Berlino e ha raggiunto Budapest solo in serata per partecipare alla cena di benvenuto organizzata presso il Parlamento ungherese.