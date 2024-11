Gaeta.it - Festival Ravioli dal Mondo: Eataly Roma offre un viaggio gastronomico imperdibile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 8 al 10 e dal 15 al 17 novembre, la capitale italiana diventa il palcoscenico di una delle manifestazioni più gustose dell’autunno con ildal”. Questo evento celebrerà il raviolo, piatto simbolo di molte festività e tradizioni, proponendo un’ampia gamma di varianti culinarie provenienti da diverse culture, il tutto all’interno del famosodiOstiense.Undi sapori al secondo piano diIlsi svolgerà al secondo piano di, che si trasformerà in un vibrante spazio dedicato al patrimonioglobale. Qui, i visitatori potranno indulgersi in una selezione diche spazia da ricette tradizionali a interpretazioni più innovative. Questo evento non è solo un’occasione per provare piatti diversi, ma rappresenta anche un’opportunità unica per esplorare le tradizioni culinarie di vari paesi attraverso il raviolo, che funge da comune denominatore.